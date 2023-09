Cet évènement est passé Visite guidée du parc de la Garenne et des jardins du Roy Château de Nérac Nérac Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Visite guidée du parc de la Garenne et des jardins du Roy
Dimanche 17 septembre, 09h30
Château de Nérac
Gratuit. Sur inscription. Rendez-vous au château-musée Henri IV.

Visite guidée limitée à 30 personnes. Le château Henri IV, le parc de la Garenne et les Jardins du Roy constituent le domaine royal. Indissociables, ils ont façonné l’histoire de la ville.

Nous vous invitons à une « visite-promenade » des jardins du Roy et du parc de la Garenne qui vous permettera d’apprécier l’évolution paysagère du domaine royal. Château de Nérac Rue Henri IV, 47600 Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 65 21 11 http://www.nerac.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 65 21 11 »}] Le château de Nérac a été édifié entre le XVe et le XVIe siècle par les seigneurs d’Albret. Cette résidence royale est connue pour avoir accueilli les cours de Marguerite d’Angoulême, Jeanne d’Albret et Henri de Navarre, futur Henri IV. L’édifice est de style Louis XII, formant ainsi une transition entre l’art gothique et la première Renaissance. Le château fut démantelé pendant la Révolution française. Seule l’aile nord a été conservée. Elle a été classée au titre des Monuments historiques en 1862. Aujourd’hui, elle abrite le château-musée Henri IV. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T10:30:00+02:00

©Ville de Nérac

