Initiez-vous au modelage sur argile Château de Nérac Nérac, 16 septembre 2023, Nérac.

Initiez-vous au modelage sur argile 16 et 17 septembre Château de Nérac Gratuit. Entrée libre. Sur le parvis du château.

En collaboration avec l’association « Compaas » :

Si vous êtes attiré par la sculpture, venez créer votre propre animal ou figurine en argile. Vous pourrez ensuite emporter avec vous votre magnifique création.

Le château de Nérac a été édifié entre le XVe et le XVIe siècle par les seigneurs d'Albret. Cette résidence royale est connue pour avoir accueilli les cours de Marguerite d'Angoulême, Jeanne d'Albret et Henri de Navarre, futur Henri IV. L'édifice est de style Louis XII, formant ainsi une transition entre l'art gothique et la première Renaissance.

Le château fut démantelé pendant la Révolution française. Seule l’aile nord a été conservée. Elle a été classée au titre des Monuments historiques en 1862. Aujourd’hui, elle abrite le château-musée Henri IV.

Dates et horaires: 16 septembre 10:00-12:00 et 17 septembre 14:00-17:00

