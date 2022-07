Visite des Tours d’un château médiéval Château de Nages Nages Catégories d’évènement: Nages

Visitez le château de Nages et découvrez la restauration de ce site médiéval. Château de Nages Château, 81320 Nages Nages 81320 Tarn Occitanie Parking au centre du village.

05 63 37 12 29 http://rieumontagne.free.fr Château médiéval construit durant la guerre de Cent Ans, transformé en résidence seigneuriale au XVIIe siècle. Le château de Nages est restauré depuis 2004 et a depuis retrouvé son ambiance du Moyen âge. Aujourd’hui, ses tours sont ouvertes à la visite et mettent en avant des objets médiévaux et de la Renaissance. Visitez le château de Nages et découvrez la restauration de ce site médiéval. Les Tours du château de Nages ont été bâties au XVe siècle et sont maintenant ouvertes à la visite : elles présentent des objets médiévaux. Ne manquez pas, au rez-de-chaussée, les cuisines du château avec leur cheminée monumentale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T14:30:00+02:00

2022-09-18T18:00:00+02:00 ©Centre de recherches du patrimoine de Rieumontagné

