La perte du Rhône à Bellegarde Château de Musinens, 8 octobre 2022, Valserhône.

Entrée libre

Château de Musinens 586, rue de Musinens Bellegarde-sur-Valserine 01200 Valserhône Musinens Valserhône 01200 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

L’association Renaissance du château de Musinens est heureuse d’accueillir

Une Conférence de Bernard CHIROL, spéléologue et écrivain, le Samedi 8 octobre 2022 à 18 h.

Bernard CHIROL présentera ses deux derniers livres :

« Ces héroïnes des cavernes » Histoire méconnue des femmes dans les grottes du monde dans 56 pays..

Elles ont visité les grottes depuis la nuit des temps. Leur image est intimement liée aux cavernes.

Dans presque toutes les sociétés, elles ont dû faire profil bas et ont subi le viriarcat. Dans toutes les sciences, les femmes ont été des laissées pour compte. Avec la naissance de la spéléologie, certaines ont brisé les tabous et pris part à cet essor. Aristocrates éclairées ou romantiques, passionnées de nature et d’aventure, elles ont apporté leur pierre à l’édifice. Aujourd’hui, grâce à ces femmes d’avant garde, les spéléologues ne font plus de différences, seules restent les difficultés culturelles locales. La mixité bienveillante dans la spéléologie sportive et scientifique est-elle définitivement acquise ?

L’auteur, attiré par le monde des cavernes dès sa plus tendre enfance est devenu progressivement spéléologue. Breveté fédéral (FFS) il a été en parallèle, guide professionnel pour les centres de vacances et a fait profiter ses élèves des classes nature utilisant les valeurs transversales et pluridisciplinaires de la spéléologie. Après un inventaire départemental des grottes de l’Ain, diverses monographies locales, il se tourne vers l’histoire de la karstologie avec la biographie de Jean Corbel suite à son Master de Géographie physique puis publie le premier livre sur la spéléologie de Chypre. Ce dixième ouvrage est l’aboutissement d’une recherche personnelle en lien avec le réseau mondial des spéléologues (UIS).

C’est le seul ouvrage consacré entièrement aux femmes dans les grottes. Il sort du champ purement technique et nous fait partager les histoires personnelles de ces héroïnes méconnues, prises dans l’évolution des sociétés de notre planète.

« La perte du Rhône à Bellegarde (Ain) et Eloise ( Haute Savoie) » Les pertes du Rhône

Entre Genève et Lyon, on visitait depuis des siècles la Perte-du-Rhône, située sous Musinens, devenue Bellegarde-sur-Valserine (maintenant Valserhône dans l’Ain).

Comment un fleuve tel que le Rhône, le plus puissant de France, pouvait-il disparaître dans les entrailles du massif sud-jurassien, dans le canyon du Haut-Rhône ?

C’est ce qui émerveillait les voyageurs en diligence, puis les passagers des débuts du rail.

Les poètes n’ont pas manqué de s’extasier et d’écrire leurs impressions romantiques sur ce gouffre dont le destin allait suivre l’évolution de la vallée industrielle de Bellegarde. Des auteurs anciens lui avaient consacré leurs pages mais cette attractivité n’a pas suffi à épargner ce site cher à l’alpiniste scientifique Horace Bénédict de Saussure, cher à Martel aussi, le pugnace père de la spéléologie française. Avant la Révolution Française, d’autres pionniers comme Léonard Racle, Thomas Riboud avaient essayé de l’explorer lors de contextes favorables. Jean-Marie Gay s’engouffra dans ces profondeurs un siècle plus tard. Là encore, un destin hors-norme. C’était au moment où l’industrie défigura ce lieu qui avait aussi donné son nom à une formation géologique fossilifère du Crétacé, avant que le coup de grâce au site ne soit porté en 1948 par l’engloutissement sous les eaux du barrage de Génissiat. Désormais, le silence règne sur la perte.

Dans ce nouveau livre, Bernard Chirol vous propose une synthèse inédite sur un site chargé d’histoire, une forme disparue à nos yeux en même temps que le canyon du Haut-Rhône. La perte-du-Rhône appartient officiellement à l’Inventaire Géologique National.

Sciences de la Terre, histoire, géographie, tourisme, industrie, aménagement, poésie et art se mêlent à l’aventure de l’exploration dans ces pages vous faisant traverser le temps.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T18:00:00+02:00

2022-10-08T20:00:00+02:00