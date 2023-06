Géocaching Tèrra-Aventura : « La Cour de France à vélo ! » Château de Mursay Échiré, 12 juin 2023, Échiré.

Échiré,Deux-Sèvres

A l’assaut de la plaine niortaise, les coureurs s’élancent… Ils bravent toutes les difficultés avec légèreté ! Trouveront-ils ce qu’ils sont venus chercher ? Le trophée des vainqueurs, j’ai nommé : le badge « Ziclou à la campagne ».

Parcours de 10,5 km sur 2-3h – Difficulté : 3/5 – Terrain : 3/5. Parking du château de Mursay (nombre de places limité). Circuit alternant routes goudronnées, chemins carrossables, sentiers enherbés et voie pavée : privilégiez le VTT et de bonnes chaussures pour ce circuit ! Un bateau à chaîne permet de franchir la Sèvre Niortaise en fin de parcours. Il est en service du 1er avril au 31 octobre, uniquement de jour. Ne débutez pas ce circuit trop tard !

Pas de biclou ? Consultez la liste des loueurs de vélos sur tourisme-deux-sevres.com.

A noter : Le circuit est fermé en hiver (maintenance du bateau à chaîne…).

22/05/2023 : Le parcours est ouvert..

Château de Mursay Rue de Mursay

Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On the assault of the Niortaise plain, the runners start… They brave all difficulties with lightness! Will they find what they came for? The trophy of the winners, I named: the badge « Ziclou à la campagne ».

Course of 10,5 km on 2-3h – Difficulty: 3/5 – Terrain: 3/5. Parking of the castle of Mursay (limited number of places). Circuit alternating paved roads, roads, paved paths and paved roads: give priority to mountain biking and good shoes for this circuit! A chain boat allows to cross the Sèvre Niortaise at the end of the course. It is in service from April 1st to October 31st, only by day. Don’t start this circuit too late!

No bike rental? Check out the list of bike rental companies on tourisme-deux-sevres.com.

Note: The circuit is closed in winter (maintenance of the chain boat…).

Al asalto de la llanura de Nueva York, los corredores se lanzan… ¡Desafían todas las dificultades con ligereza! ¿Encontrarán lo que han venido a buscar? El trofeo de los vencedores, he nombrado: la insignia « Ziclou en el campo ».

Recorrido de 10,5 km por 2-3h – Dificultad: 3/5 – Terreno: 3/5. Aparcamiento del castillo de Mursay (número limitado de plazas). Circuito que alterna carreteras asfaltadas, caminos transitables, senderos enhebrados y vía pavimentada: ¡privilegie el BTT y buenos zapatos para este circuito! Un barco de cadena permite cruzar la Sevre Niortaise al final del recorrido. Está en servicio del 1 de abril al 31 de octubre, sólo de día. ¡No empiecen este circuito demasiado tarde!

¿No hay bicis? Consulte la lista de alquiler de bicicletas en turismo-dos-Sevres.com.

Nota: El circuito está cerrado en invierno (mantenimiento del barco de cadena…).

Die Läufer stürmen durch die Ebene von Nortaise Sie trotzen allen Schwierigkeiten mit Leichtigkeit! Werden sie das finden, wofür sie gekommen sind? Die Trophäe der Sieger: den Anstecker « Ziclou à la campagne ».

10,5 km lange Strecke über 2-3 Stunden – Schwierigkeitsgrad: 3/5 – Gelände: 3/5. Parkplatz des Schlosses von Mursay (begrenzte Anzahl an Plätzen). Auf dieser Strecke wechseln sich asphaltierte Straßen, befahrbare Wege, Graspfade und gepflasterte Wege ab: Bevorzugen Sie für diese Strecke ein Mountainbike und gute Schuhe! Ein Kettenboot ermöglicht es, am Ende der Strecke die Sèvre Niortaise zu überqueren. Es ist vom 1. April bis zum 31. Oktober nur tagsüber in Betrieb. Beginnen Sie diese Tour nicht zu spät!

Kein eigenes Fahrrad? Konsultieren Sie die Liste der Fahrradverleiher auf tourisme-deux-sevres.com.

Zu beachten: Der Rundweg ist im Winter geschlossen (Wartung des Kettenschiffs…).

22/05/2023 : Die Strecke ist geöffnet.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT Niort Marais Poitevin