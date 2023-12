Atelier aquarelle Château de Mosquéros Salies-de-Béarn, 15 avril 2024 10:00, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Invitée par la Guilde des peintres, Cécile vous propose un atelier aquarelle, en plein air ou en intérieur, dans le cadre bucolique du Château de Mosquéros. Accessible à tous, quelque soit le niveau, Cécile proposera un thème différent à chaque séance, dans un esprit d’échanges et de partage à travers la technique de l’aquarelle.

Pour les séances en plein air (quand le temps le permet) : prévoir un siège..

2024-04-15 fin : 2024-04-15 17:00:00. EUR.

Château de Mosquéros Route de Bayonne

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Invited by the Painters’ Guild, Cécile offers a watercolor workshop, outdoors or indoors, in the bucolic setting of Château de Mosquéros. Accessible to all, whatever your level, Cécile will propose a different theme at each session, in a spirit of exchange and sharing through the watercolor technique.

For outdoor sessions (weather permitting): please bring your own seat.

Invitada por el Gremio de Pintores, Cécile propone un taller de acuarela, al aire libre o en interior, en el bucólico marco del Castillo de Mosquéros. Accesible a todos, sea cual sea su nivel, Cécile propondrá un tema diferente en cada sesión, en un espíritu de compartir e intercambiar a través de la técnica de la acuarela.

Para las sesiones al aire libre (si el tiempo lo permite), le rogamos traiga su propia silla.

Auf Einladung der Malergilde bietet Ihnen Cécile einen Aquarell-Workshop im Freien oder in geschlossenen Räumen in der idyllischen Umgebung des Schlosses von Mosquéros an. Cécile schlägt für jede Sitzung ein anderes Thema vor, um sich auszutauschen und die Aquarelltechnik mit anderen zu teilen.

Für die Sitzungen im Freien (wenn das Wetter es zulässt): Bringen Sie einen Sitzplatz mit.

Mise à jour le 2023-12-02 par OT Béarn des Gaves