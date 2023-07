Visite guidée Château de Mosny Saint-Martin-le-Beau Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Saint-Martin-le-Beau Visite guidée Château de Mosny Saint-Martin-le-Beau, 16 septembre 2023, Saint-Martin-le-Beau. Visite guidée 16 et 17 septembre Château de Mosny Visite guidée du passé historique du manoir et de l’héritage en arbres remarquables du parc. Château de Mosny Mosny 37270 Saint-Martin-le-Beau Saint-Martin-le-Beau 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Manoir et parc planté d’arbres remarquables et centenaires, dans un clos dominant la vallée du Cher. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

