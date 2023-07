Découvrez la fuste dans le parc du château de Morlet Château de Morlet Morlet, 16 septembre 2023, Morlet.

Découvrez la fuste dans le parc du château de Morlet 16 et 17 septembre Château de Morlet Entrée adultes : 9 € – Gratuit pour les – de 18 ans

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, vous allez découvrir les fustes, ces constructions en bois brut et de rondins empilés de la région. Venez vous émerveiller du travail d’un artisan fustier samedi 16 et dimanche 17 septembre.

Château de Morlet 2 rue de la Brieure 71360 Morlet Morlet 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 78 83 36 94 http://www.chateaumorlet.wixsite.com/chateau-de-morlet Ce château-fort et son pont-levis ont été construits à la fin du XIIIe siècle par le seigneur Guillaume de Loges. La porterie du château est transformée extérieurement en demeure de la Renaissance au milieu du XVIe siècle, sur le modèle du palais Pitti de Florence. Le château du Moyen Âge a été remanié à plusieurs époques. Le corps de logis est modernisé au XVIIIe siècle par Philippe Bouhier.

Le château de Morlet garde en effet la trace de toutes les grandes périodes de son histoire et des familles qui le modifièrent. Stèles gallo romaines, tours, porterie, colombier, chapelle et parc à l’anglaise s’assimilent à l’histoire des différents occupants : seigneurs de Loges, les familles Morlet, Bouhier, Vogüé et Louvencourt. D973

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

