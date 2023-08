Journées Européennes du Patrimoine, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne, 17 septembre 2023, Morlanne.

Morlanne,Pyrénées-Atlantiques

Voyagez dans le temps à la découverte du Moyen Age, pour les petits et les grands !

10h/12h30 – 14h/18h30 : visites libres et gratuites du Château et du donjon.

11h, 14h, 15h30 et 17h : visite guidée costumée et dégustation. Découverte du château médiéval et de collection des derniers propriétaires du Château suivie d’une dégustation de vins médiévaux du Domaine Cardona ou de tisanes médiévales.

11h : les petits comme les grands pourront assister à des lectures de contes dans le parc du Château. Sur inscription.

15h : Caminade costumée avec la découverte des abords du Château et du village à travers une visite guidée théâtralisée par la Compagnie Mémorabilis, en partenariat avec Les Amis du Patrimoine en Soubestre..

2023-09-17 18:30:00

Château de Morlanne

Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Travel back in time to discover the Middle Ages, for young and old alike!

10am/12.30pm – 2pm/18.30pm: free tours of the castle and keep.

11 a.m., 2 p.m., 3:30 p.m. and 5 p.m.: costumed guided tours and tastings. Discover the medieval castle and the collections of its last owners, followed by a tasting of medieval wines from Domaine Cardona or medieval herbal teas.

11 a.m.: Young and old alike can enjoy storytelling readings in the Château grounds. Registration required.

3pm: Costumed Caminade with a theatrical guided tour of the Château grounds and village by Compagnie Mémorabilis, in partnership with Les Amis du Patrimoine en Soubestre.

Viaje en el tiempo y descubra la Edad Media, ¡para grandes y pequeños!

10.00 h/12.30 h – 14.00 h/18.30 h: visitas gratuitas del castillo y la torre del homenaje.

11:00, 14:00, 15:30 y 17:00: visita guiada con disfraces y degustación. Descubra el castillo medieval y la colección de los últimos propietarios del castillo, seguido de una degustación de vinos medievales de Domaine Cardona o de tisanas medievales.

11:00 h: lectura de cuentos para grandes y pequeños en el recinto del castillo. Inscripción obligatoria.

15:00: Caminata con disfraces y visita guiada de los alrededores del castillo y del pueblo, escenificada por la Compagnie Mémorabilis, en colaboración con Les Amis du Patrimoine en Soubestre.

Machen Sie eine Zeitreise und entdecken Sie das Mittelalter – für Groß und Klein!

10h/12h30 – 14h/18h30: freie und kostenlose Besichtigung des Schlosses und des Bergfrieds.

11h, 14h, 15h30 und 17h: Kostümierte Führung und Verkostung. Entdeckung des mittelalterlichen Schlosses und der Sammlung der letzten Besitzer des Schlosses, gefolgt von einer Verkostung mittelalterlicher Weine der Domaine Cardona oder mittelalterlicher Kräutertees.

11 Uhr: Für Groß und Klein gibt es Märchenlesungen im Park des Schlosses. Eine Anmeldung ist erforderlich.

15 Uhr: Kostümierte Caminade mit Entdeckung der Umgebung des Schlosses und des Dorfes durch eine theatralische Führung der Compagnie Mémorabilis, in Partnerschaft mit Les Amis du Patrimoine en Soubestre (Freunde des Kulturerbes in Soubestre).

