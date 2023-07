Initiation au tir à l’arc, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne, 18 août 2023, Morlanne.

Morlanne,Pyrénées-Atlantiques

Durant l’été, plusieurs rendez-vous seront organisés avec le Club des Archers du Vert Galant afin de proposer aux petits comme aux grands des initiations de tir à l’arc dans le parc du Château de Morlanne.

A partir de 7 ans. Ateliers sur réservation. Places limitées..

2023-08-18 fin : 2023-08-18 17:00:00. EUR.

Château de Morlanne

Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



During the summer, several events will be organized with the Club des Archers du Vert Galant to offer archery initiations for young and old in the grounds of the Château de Morlanne.

Ages 7 and up. Workshops must be booked in advance. Places limited.

Durante el verano, se organizarán varias actividades con el Club des Archers du Vert Galant para ofrecer clases de tiro con arco a grandes y pequeños en los terrenos del Château de Morlanne.

A partir de 7 años. Los talleres deben reservarse con antelación. Plazas limitadas.

Während des Sommers werden mehrere Termine mit dem Club des Archers du Vert Galant organisiert, um Groß und Klein im Park des Schlosses von Morlanne in das Bogenschießen einzuführen.

Ab einem Alter von 7 Jahren. Workshops nach vorheriger Anmeldung. Begrenzte Plätze.

