Visite guidée du château de Montsoreau – musée d’art contemporain 16 et 17 septembre Château de Montsoreau-Musée d’art contemporain

Pendant deux jours, les médiateurs du musée accompagnent les visiteurs dans leur découverte du monument tout en donnant des clés de lecture pour appréhender simplement l’art contemporain.

A 10h30, 15h00 et 17h00 : l’histoire du lieu en 20 minutes.

A 11h00, 14h00 et 16h00 : visite approfondie du château, de la collection permanente d’art contemporain du musée et de l’exposition temporaire.

Château de Montsoreau-Musée d’art contemporain Passage du marquis de Geoffre 49730 Montsoreau Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 (0)2 41 67 12 60 http://www.chateau-montsoreau.com Le plus important fond mondial d’oeuvres de Art & Language Par la route Sortie autoroute A85 numéro 5 Bourgueil (suivre Saumur) D960 Parking gratuit situé au Quai Alexandre Dumas, en bords de Loire, au pied du château (15 places de stationnement) Parking de l’Arceau, 5 minutes à pied (300 places de stationnement / gratuit) Par le train Gare de Port Boulet : 11 km Gare de Saumur : 17 km Gare de Tours: 57 km

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

