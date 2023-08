Château de Montsabert; exposition « les arts du textile » Château de Montsabert Coutures, 16 septembre 2023, Coutures.

Château de Montsabert; exposition « les arts du textile » 16 et 17 septembre Château de Montsabert entrée 5€ Gratuit moins de 18 ans

historique du château – visite commentée de la chapelle- exposition

« les arts du textile » dans le château

Château de Montsabert 152 route de Montsabert, Coutures, 49320 Brissac-Loire-Aubance Coutures 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 57 91 21 Ancien fief dans la mouvance de Trèves, tenu au XIVè siècle par Guy de Pommereux. Puis le domaine passe dans la famille de Laval, puis à Bertrand du Guesclin par son mariage avec Jeanne de Laval en 1371 – il guerroyait alors, contre les Anglais, retranchés dans l’abbaye de Saint-Maur, à quelques kilomètres. En 1575, le château passe dans la famille d’Aubigné, puis en 1676 à Marc-Antoine Goislard, conseiller au Parlement de Paris. Montsabert reste dans cette famille jusqu’en 1842. Au XIXè siècle, il passe en différentes mains jusqu’en 1934 où il est acquis par la Française des matières Colorantes qui l’utilise comme colonie de vacances. Construit pour l’essentiel entre le XIII° et le XV°, le château appartient à B. du Guesclin à la fin du XIV°, puis au domaine patrimonial des Laval. Ensemble irrégulier, il est flanqué aux angles de trois tours de gabarit différent et d’un pavillon carré à échauguette et machicoulis tardifs. De nombreuses modifications ont été apportées au XVII° (ouverture de fenêtres, frontons brisés classiques) puis au XIX° – leur incidence étant particulièrement sensible sur l’ordonnance XV° de la cour. Le couronnement crénelé de la tour Ouest (XIII°) et celui à machicoulis de la tour Sud (XV°) ont disparu au XX°.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00