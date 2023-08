Visite libre du château et de son espace muséographique Château de Montrond les bains Montrond-les-Bains Catégories d’Évènement: Loire

Montrond-les-Bains Visite libre du château et de son espace muséographique Château de Montrond les bains Montrond-les-Bains, 16 septembre 2023, Montrond-les-Bains. Visite libre du château et de son espace muséographique 16 et 17 septembre Château de Montrond les bains dernière entrée 17h00 Le château Montrond-le-Fort est un monument emblématique du territoire forézien. Venez découvrir cette imposante forteresse médiévale devenue demeure de plaisance à la Renaissance. Un véritable témoin du passé !

Découvrez un espace muséographique dédié à la vie quotidienne à la fin du Moyen Age. Cet espace vous invite à reconsidérer les préjugés sur le Moyen Âge. La visite rythmée par des dispositifs multimédias et interactifs est familiale, ludique et pédagogique. Château de Montrond les bains 116 promenade Marguerite d’Albon 42210 Montrond-les-Bains Montrond-les-Bains 42210 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0628822825 https://www.montrond-le-fort.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100090763898580 Au cœur de la Plaine du Forez, le château, Montrond-le-Fort, est un monument emblématique du territoire forézien. Venez découvrir cette imposante forteresse médiévale devenue demeure de plaisance à la Renaissance. Un véritable témoin du passé ! parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

