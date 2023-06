La féerie d’un musée extraordinaire, majestueux et bucolique fêtant ses 40 ans ! Château de Montricoux – Musée Marcel-Lenoir Montricoux, 16 septembre 2023, Montricoux.

La féerie d’un musée extraordinaire, majestueux et bucolique fêtant ses 40 ans ! 16 et 17 septembre Château de Montricoux – Musée Marcel-Lenoir 2 €. Entrée libre.

En cette année 2023, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous invitons à venir (re)découvrir le musée qui célèbre ses 40 ans. Laissez-vous émerveiller par les figures emblématiques de ces journées, qui mettent en lumière les thèmes nationaux des rituels, de l’olympiade et du sport.

Au cœur de ces thématiques, vous pourrez admirer les œuvres liées aux loisirs et aux plaisirs de la pratique sportive et de la performance du corps en mouvement chez Marcel-Lenoir. Plongez dans l’art de la danse, de la chorégraphie et découvrez des représentations artistiques de la corde à sauter, de la natation, de la course et du plongeon. Ne manquez pas le joyau iconique du Musée Marcel-Lenoir : « La Grande Baigneuse », datant de 1920.

Ensuite, explorez les œuvres africaines rituelles chamaniques d’Alain Laborde, ainsi que le trésor emblématique du Musée Alain Laborde : « La Tirelire du Banquier », réalisée en 2009. Plongez dans l’histoire et le symbolisme de la coutume de la tirelire.

Venez donc célébrer ces Journées européennes du patrimoine et plongez au cœur de ces merveilleuses expressions artistiques qui représentent à la fois notre passé et notre présent.

Château de Montricoux – Musée Marcel-Lenoir 56 grand rue, 82800 Montricoux Montricoux 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 67 26 48 http://www.marcel-lenoir.com Le musée château de Marcel-Lenoir révèle un joyau magique incontournable, une institution muséale pluridisciplinaire riche de quatre identités respectives : musée chapelle templière, musée château néo-classique, musée Marcel-Lenoir, musée d’art moderne, musée Alain Laborde, musée d’art contemporain. Aussi, franchissez les grilles et promenez-vous dans un théâtre verdoyant, champêtre, bucolique, idyllique. Le château, écrin de rêve, est ouvert à la location.

Institution privée familiale, le musée a été fondé en 1983 par Claude et France Namy, des érudits visionnaires passionnés et grands amateurs d’art éclairés. Il est dirigé par le couple et leurs deux enfants.

Le musée est situé dans la région Occitanie, aux abords des impressionnantes Gorges de l’Aveyron, dans la commune templière de Montricoux, au château de Montricoux. Grand parking gratuit situé devant le château.

