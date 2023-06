Fête médiévale : participez à un banquet en costume d’époque et venez visiter ce château Château de Montreuil-Bonnin Boivre-la-Vallée, 16 septembre 2023, Boivre-la-Vallée.

Fête médiévale : participez à un banquet en costume d’époque et venez visiter ce château 16 et 17 septembre Château de Montreuil-Bonnin Gratuit jusqu’à 8 ans. 9€50 visite guidée. 6€50 visite libre. Visite : fête médiévale incluse. 20€ tarif famille (2 adultes + 2 enfants jusqu’à 18 ans). Billetterie sur place. Banquet costumé et spectacle le samedi soir, réservation via helloassos.com.

Le château de Montreuil Bonnin vous convie à un voyage dans le temps, à l’époque des chevaliers, des joutes équestres, des princesses et des catapultes. Rejoignez-nous pour une visite familiale et conviviale, contribuant à la restauration du château.

Cette année, le donjon ouvre ses portes après trois longues années de travaux de sauvegarde et de restitution. Profitez de cette occasion pour découvrir de manière ludique la richesse du patrimoine vivant qui vous entoure.

L’association des Amis du Château, organisatrice de cet événement, met à votre disposition une buvette, des assiettes déjeuner et des jeux pour enfants, afin que vous puissiez pleinement profiter de votre journée.

Château de Montreuil-Bonnin 4 rue du château, 86470 Boivre-la-Vallée Boivre-la-Vallée 86470 Montreuil-Bonnin Vienne Nouvelle-Aquitaine https://www.chateaumontreuilbonnin.fr/ https://www.facebook.com/montreuilbonninchateau/ Le château-fort est un monument emblématique de l'histoire militaire et économique des Plantagenet jusqu'aux guerres de Religion. Classé au titre des Monuments historiques dès 1840, il a été sélectionné par le loto du patrimoine en 2018 et par Europa Nostra en 2019. Parking situé dans l'enceinte de la propriété, dans la limite des places disponibles. Également un parking sur la place du château et de la mairie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Thibaut Aaron