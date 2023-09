Visites libres et visites guidées insolites au château de Montreuil-Bellay Chateau de Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Montreuil-Bellay Visites libres et visites guidées insolites au château de Montreuil-Bellay Chateau de Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay, 16 septembre 2023, Montreuil-Bellay. Visites libres et visites guidées insolites au château de Montreuil-Bellay 16 et 17 septembre Chateau de Montreuil-Bellay Visite libre et documentée.

Visites guidées insolites en plein air dans les entrailles de la forteresse à 10h30, 15h et 16h.

Supplément 4 euros.

Tarifs exceptionnels : 10 euros adultes, gratuit pour les moins de 18 ans.

Renseignements au 02 41 52 33 06 ou a cmbemail@gmail.com Chateau de Montreuil-Bellay Place des Ormeaux 49260 Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 52 33 06 https://www.chateau-de-montreuil-bellay.fr/ Forteresse XIIIème et Château XVème siècle. Parking devant le château Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

