Montrésor Visite libre Château de Montrésor Montrésor, 16 septembre 2023, Montrésor. Visite libre 16 et 17 septembre Château de Montrésor Tarif : adultes 8,50€, ados 13/17ans 7,50€, enfants 8/12 ans 5€ Visite libre du château de Montrésor et de son parc romantique. Château de Montrésor Château 37460 Montrésor Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 19 27 50 http://www.chateaudemontresor.com Ancienne forteresse de Foulques Nerra perchée sur un rocher au milieu du village. Transformée en logis Renaissance au début du XVIe siècle par Imbert de Bastarnay et restaurée au milieu du XIXe siècle par le Comte Branicki en une demeure Napoléon III. Laissés intacts depuis 150 ans, les intérieurs sont un témoignage authentique du second Empire. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

