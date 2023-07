Meurtre au Château de Montpoupon Château de Montpoupon – Musée du Veneur Céré-la-Ronde, 16 septembre 2023, Céré-la-Ronde.

Meurtre au Château de Montpoupon Samedi 16 septembre, 18h00 Château de Montpoupon – Musée du Veneur La réservation est obligatoire sur https://www.montpoupon.com/meurtre-au-chateau/

Adulte : 15€ – Enfant (de 8 à 15 ans) : 6€

Places limitées à 50 personnes par soirée.

Votre mission : découvrir qui a tué Madame de Montpoupon, propriétaire du château et pourquoi.

Ayant pour toile de fond le Château de Montpoupon au temps de années 1920, les soirées « Meurtre au château » permettent aux petits comme aux grands de plonger dans une enquête grandeur nature. Les comédiens de la troupe « Montrésor se raconte » incarnent avec panache les habitants du château : châtelains, femmes de chambre, gouvernante, cuisinier…

Armé de stylos et de calepins, évoluez dans le château à la recherche d’indices. Entre observation de la scène de crime et confrontation des différents témoignages, vous aurez 1h30 pour mener l’enquête.

Château de Montpoupon – Musée du Veneur Château de Montpoupon 37460 Céré-la-Ronde Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Dominant un vallon verdoyant, ce château de la Loire superbement meublé vous fait pénétrer dans l'intimité familiale des propriétaires, à travers une visite libre et sonorisée.

De la salle à manger à la chambre du Roi, en passant par l’exceptionnelle cuisine équipée de plus de 150 éléments de cuivre, partez pour une visite étonnante et inoubliable !

Écuries et communs mettent en scène, à travers plus de 30 salles, de nombreuses collections artistiques et familiales sur le thème du cheval et de la vènerie, selleries, écuries…

Une promenade forestière avec bornes ludiques sur la faune et la flore, vous est proposée dans le parc pour le plus grand bonheur des enfants.

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

