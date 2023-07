Présentations de vènerie au Château de Montpoupon Château de Montpoupon – Musée du Veneur Céré-la-Ronde, 16 septembre 2023, Céré-la-Ronde.

Présentations de vènerie au Château de Montpoupon 16 et 17 septembre Château de Montpoupon – Musée du Veneur Adulte : 9,50€

Étudiant de – 26 ans : 7,00€

Enfant de 5 à 14 ans : 5,00€

Le Château de Montpoupon est un site privé financé essentiellement par les visites. En visitant Montpoupon, vous contribuez donc à sa sauvegarde. Merci !

Plongez dans le monde de la vénerie grâce aux présentations des équipages Rallye Plaisance et Vènerie du Berry au Château de Montpoupon. Vous y découvrirez la vie d’une meute de chiens, ses soins, son élevage et sa vie au chenil.

Ces explications seront entrecoupées d’interludes musicaux au son des trompes de chasse.

Assistez aux sorties de chiens dans le parc du château en fin d’après-midi.

Samedi de 14h à 17h30 : Équipage Vènerie du Berry

Dimanche de 14h à 17h30 : Rallye Plaisance

Château de Montpoupon – Musée du Veneur Château de Montpoupon 37460 Céré-la-Ronde Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 94 21 15 https://www.montpoupon.com/ http://www.facebook.com/pages/Ch%C3%A2teau-de-Montpoupon/128480603868623 Dominant un vallon verdoyant, ce château de la Loire superbement meublé vous fait pénétrer dans l’intimité familiale des propriétaires, à travers une visite libre et sonorisée.

De la salle à manger à la chambre du Roi, en passant par l’exceptionnelle cuisine équipée de plus de 150 éléments de cuivre, partez pour une visite étonnante et inoubliable !

Écuries et communs mettent en scène, à travers plus de 30 salles, de nombreuses collections artistiques et familiales sur le thème du cheval et de la vènerie, selleries, écuries…

Une promenade forestière avec bornes ludiques sur la faune et la flore, vous est proposée dans le parc pour le plus grand bonheur des enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Chateau de Montpoupon