Visite « vènerie, qui es-tu » au Château de Montpoupon Château de Montpoupon Céré-la-Ronde, 24 octobre 2023, Céré-la-Ronde.

Céré-la-Ronde,Indre-et-Loire

Découvrez les us et coutumes de la chasse à courre, le temps d’une visite commentée sur grand écran dans la Salle Montpoupon, située dans les communs du château. Partez à la découverte des chiens, chevaux, veneurs, trompes et animaux de la forêt. Les étapes de la chasse n’auront plus de secrets..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 16:30:00. 5.5 EUR.

Château de Montpoupon

Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Discover the habits and customs of hunting with hounds, during a commented visit on a large screen in the Montpoupon Room, located in the castle outbuildings. Discover the dogs, horses, drivers, horns and animals of the forest. The stages of the hunt will have no more secrets.

Descubra los usos y costumbres de la caza con perros de caza, durante una visita guiada en pantalla grande en la Sala Montpoupon, situada en las dependencias del castillo. Descubra los perros, los caballos, los conductores, los cuernos y los animales del bosque. Las etapas de la caza ya no tendrán secretos.

Entdecken Sie die Sitten und Gebräuche der Hetzjagd während einer kommentierten Führung auf einem Großbildschirm im Salle Montpoupon, der sich in den Gemeinschaftsräumen des Schlosses befindet. Entdecken Sie die Hunde, Pferde, Treiber, Trompeten und Tiere des Waldes. Die einzelnen Schritte der Jagd werden nicht mehr geheim sein.

