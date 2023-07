Visite « Sur les pas de Louise » au Château de Montpoupon Château de Montpoupon Céré-la-Ronde, 17 juillet 2023, Céré-la-Ronde.

Céré-la-Ronde,Indre-et-Loire

Louise, femme de chambre en 1920 vous fait découvrir le château de Montpoupon et ses secrets. Adaptée aux petits comme aux grands cette visite théâtralisée vous plonge dans le quotidien d’une maison des années 1920..

2023-07-17 fin : 2023-07-17 16:30:00. 5.5 EUR.

Château de Montpoupon

Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Louise, a chambermaid in 1920, introduces you to the castle of Montpoupon and its secrets. Suitable for children and adults alike, this dramatized visit plunges you into the daily life of a 1920s house.

Louise, una camarera de 1920, le hará descubrir el castillo de Montpoupon y sus secretos. Apta para grandes y pequeños, esta visita teatralizada le sumerge en la vida cotidiana de una casa de los años veinte.

Louise, Zimmermädchen im Jahr 1920, zeigt Ihnen das Schloss Montpoupon und seine Geheimnisse. Diese theatralische Führung ist für Groß und Klein geeignet und lässt Sie in den Alltag eines Hauses in den 1920er Jahren eintauchen.

