VISITES GUIDÉES À LA BOUGIE Château de Montmirail Montmirail, dimanche 18 février 2024.

Montmirail Sarthe

Début : 2024-02-18 14:30:00

fin : 2024-03-10 17:30:00

Le Château de Montmirail vous propose dans le cadre de Tout Feu Tout Flamme des visites guidées du château à la bougie. Les dimanches 18 et 25 février 2023 et 3 et 10 mars 2024 à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30.

Depuis les salles d’armes voûtées du XVème siècle jusqu’au salon classé du XVIIIème siècle, traversez les époques et découvrez l’histoire des lieux dans l’atmosphère chaleureuse des visites à la bougie.

Tarifs : 8€ par adulte – 6€ pour les 8-18 ans. Gratuit pour les moins de 8 ans.

Profitez de notre salon de thé, dans les anciennes écuries du château !

Produits locaux et faits-maison. Venez découvrir nos nouveaux jardins à la française et le parc de trois hectares.

Château de Montmirail Place du Chateau

Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire



