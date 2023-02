Art & Vintage au Château de Montmirail Château de Montmirail (72) Montmirail Catégories d’Évènement: Montmirail

Sarthe

Art & Vintage au Château de Montmirail Château de Montmirail (72), 1 avril 2023, Montmirail. Art & Vintage au Château de Montmirail 1 et 2 avril Château de Montmirail (72) Salon d’artisans et métiers d’art Château de Montmirail (72) place du château, 72 Montmirail Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire ART & VINTAGE AU CHATEAU DE MONTMIRAIL salon des artisans et métiers d’art Les samedi 1er et dimanche 2 avril seront présents une vingtaine d’exposants au Château de Montmirail (72). Les artisans et métiers d’art seront complétés par quelques brocanteurs.

Tous ces exposants seront installés dans les salles d’armes du Château et au premier étage des anciennes écuries. Seuls des artisans professionnels seront présents et effectueront des démonstrations de leur savoir-faire.

Leurs créations, souvent uniques, seront proposées à la vente pour le plus grand plaisir des visiteurs et ainsi profiter pour s’offrir le sublime ! Entrée gratuite

Restauration rapide possible sur place dans le salon de thé du Château

Ouverture de la boutique du Château

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 château de montmirail

Détails Catégories d’Évènement: Montmirail, Sarthe Autres Lieu Château de Montmirail (72) Adresse place du château, 72 Montmirail Ville Montmirail lieuville Château de Montmirail (72) Montmirail Departement Sarthe

Château de Montmirail (72) Montmirail Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmirail/

Art & Vintage au Château de Montmirail Château de Montmirail (72) 2023-04-01 was last modified: by Art & Vintage au Château de Montmirail Château de Montmirail (72) Château de Montmirail (72) 1 avril 2023 Château de Montmirail (72) Montmirail Montmirail

Montmirail Sarthe