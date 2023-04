Concert au Château de Montlaur Château de Montlaur, 1350 rue du Château, 31450 Montlaur Montlaur Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Concert au Château de Montlaur Château de Montlaur, 1350 rue du Château, 31450 Montlaur, 8 juillet 2023, Montlaur. Concert au Château de Montlaur Samedi 8 juillet, 20h45 Château de Montlaur, 1350 rue du Château, 31450 Montlaur Tarif plein : 16€ – Tarif réduit : 12€ * Réservation des places ou achat sur place le soir même, dans la limite des places disponibles. * Etudiants, handicapés, jeune -18 ans Le samedi 8 juillet 2023 aura lieu le 13ème concert annuel au Château de Montlaur. Cette année, nous vous proposons une soirée spéciale après 3 années d’interruption, avec la participation exceptionnelle de Constant Despres, pianiste; des airs bien connus de Chopin, Debussy, Tchaïkovski,…, y seront joués, afin d’allier répertoire de musiques classiques et divertissement pour un public de tous âges. Ce concert reçoit le soutien logistique de plusieurs mairies (Montlaur, Belberaud, Fourquevaux, Baziège et Pompertuzat); Il est soutenu aussi financièrement par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et le Conseil Régional Midi-Pyrénées Languedoc Roussillon. A cette occasion, le château sera éclairé en début de soirée afin de prolonger l’éclat de cette soirée. A très bientôt.

