Visite des vergers-potagers et parc du château de Montigny-sur-Aube 2 – 4 juin Château de Montigny-sur-Aube Gratuit – 6 ans | 5€ à partir de 6 ans | 8€ par adulte avec audio-guide

Le château étant clos de murs sur près de 4 ha, le site se compose d’un vaste parc à l’anglaise sur la façade méridionale du château, créé au XIX° siècle et classé au titre des monuments historiques, il est peuplé de nombreux buis et topiaires.

Y est adossé, également clos de murs, un verger axé sur le savoir faire des jardiniers au XIX°, labellisé « Jardin remarquable » comprenant une très grande sélection d’arbres fruitiers en espaliers et autres formes (plus de 200 variétés comprenant pommiers, poiriers, pêchers, abricotiers, nectarines, brugnons, cerisiers, cognassiers, et sélection de variétés de vignes en formes de treilles).

Chaque arbre est numéroté, et ses particularités arboricoles, gustatives et historiques (si possible) sont révélées, en français et en anglais, grâce à un programme audio guide remis au visiteur.

Adossé à l’orangerie, une chambre de chaleur, inscrite à l’inventaire supplémentaire, héberge une sélection de 7 variétés de figuiers, également en espaliers.

Enfin un grand potager « productif » de 3000 m², situé à proximité de l’enceinte du château, est accessible aux visiteurs.

Dans l’orangerie se tient, une petite exposition sur le savoir faire des jardiniers du XIX° siècle et les métiers associés

A l’occasion de cet évenement, profitez d’une démonstration de la taille des fruitiers le samedi 3 juin 2023 par le chef-jardinier de 14h30 à 16h30.

À noter : Possibilité de déjeuner sur place en commandant Un COFFRET FRAICHEUR élaboré à partir des produits de saison du domaines (légumes et fruits) et à réserver au plus tard 24h avant votre visite sur le DRIVE FERMIER du château www.drivefermier21520.com

Château de Montigny-sur-Aube 2 rue de l'église 21520 Montigny-sur-Aube Montigny-sur-Aube 21520 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté 06 08 90 75 10 http://www.chateaudemontigny.com https://www.facebook.com/chateaumontignysuraube/ [{« link »: « http://www.drivefermier21520.com »}] https://www.chateaudemontigny.com/ Direction Montigny-sur-Aube (Côte d'or) : par autoroute A5, sortie 23 / Montigny-sur-Aube/ Colombey-les-deux-églises. Accès partiel aux personnes à mobilité réduite. Parking devant le Château.

Château de Montigny-sur-aube