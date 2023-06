Visite du château de Montigny-en-Puisaye Château de Montigny-Perreux Charny Orée de Puisaye, 16 septembre 2023, Charny Orée de Puisaye.

Visite du château de Montigny-en-Puisaye 16 et 17 septembre Château de Montigny-Perreux Entrée libre, tarif 8 €

L’origine du château de Montigny remonte au XVIIe siècle. Derrière les écuries du château, la faïencerie de Montigny a fonctionné à partir de 1735, puis fut détruite après la Révolution. Le château de Montigny a été inscrit au titre des Monuments historiques en 1997.

Ce lieu est idéal pour une charmante découverte culturelle, pour profiter de longues promenades ombragées, à pied, à vélo ou à cheval.

Des visites du parc, des communs et du château sont proposées de 10h à 18h.

Le château présente un plan en fer à cheval et est ponctué de quatre tours circulaires. Sur la façade postérieure, se trouve un beau fronton sculpté en terre cuite. La façade antérieure a été modifiée au début du XXe siècle par la construction d'une grosse tour polygonale. La famille d'Estampes, qui a acquis cette propriété en 1836, a largement transformé les intérieurs. Derrière les écuries du château, la faïencerie de Montigny a fonctionné de 1735 à 1812 et a été détruite après la Révolution.

En 1997, les façades et les toitures du château, le portail ainsi que sa grille, l'allée perspective reliant le château à la grille d'entrée ont été inscrits aux Monuments historiques.

En 1997, les façades et les toitures du château, le portail ainsi que sa grille, l’allée perspective reliant le château à la grille d’entrée ont été inscrits aux Monuments historiques. en voiture par la D57 depuis Perreux ou Saint-Martin-sur-Ouanne. Parking gratuit.

