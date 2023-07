À la découverte du château fort : témoignage de la victoire historique des occitans et vue panoramique sur les Pyrénées Château de Montgey Montgey Catégories d’Évènement: Montgey

Tarn À la découverte du château fort : témoignage de la victoire historique des occitans et vue panoramique sur les Pyrénées Château de Montgey Montgey, 16 septembre 2023, Montgey. À la découverte du château fort : témoignage de la victoire historique des occitans et vue panoramique sur les Pyrénées 16 et 17 septembre Château de Montgey Gratuit. Entrée libre. Perché sur une colline, le château offre une vue imprenable sur la plaine de Revel. C’est ici qu’eut lieu la seule bataille remportée par les occitans en 1211. Profitez d’une vue magnifique sur les majestueuses Pyrénées. Château de Montgey 81470 Montgey Montgey 81470 Tarn Occitanie Ce château cathare est le site de la seule bataille remportée par les occitans en avril 1211.

Bien qu’il soit difficile de dater la construction du premier château, il ne fait aucun doute qu’il existait au début du XIIIe siècle. Lors de la croisade des albigeois, au printemps 1211, les croisés subissent une défaite cuisante lors de la bataille de Montgey.

En représailles, Simon de Montfort détruit le village et le château. Celui-ci est rapidement reconstruit par son seigneur, Jourdain de Roquefort, un proche du comte de Toulouse Raymond VII. Le château change plusieurs fois de propriétaire au gré des ventes, des mariages ou des legs, traversant les guerres de religion sans dommage. Des bâtiments annexes sont construits sur une cave voûtée au XVIIIe siècle à l’extérieur des remparts, et un petit donjon crénelé surplombe les toits au XIXe siècle. À proximité, devant la mare sous le château. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 ©Tourisme Tarn Détails Catégories d’Évènement: Montgey, Tarn Autres Lieu Château de Montgey Adresse 81470 Montgey Ville Montgey Departement Tarn Age max 99 Lieu Ville Château de Montgey Montgey

Château de Montgey Montgey Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montgey/