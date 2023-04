Visite libre du château de Montfort Château de Montfort, 16 septembre 2023, Remilly-sur-Lozon.

Visite libre du château de Montfort 16 et 17 septembre Château de Montfort 2€, gratuit <18 ans, inclut visite du château, de la roseraie David Austin, des miniatures animées du village des années 1930, des exposants et artisans, espèces et chèques uniquement.

Visite guidée du château de Montfort

LE CHARME D’UN LIEU UNIQUE EN BORDURE DES MARAIS

Château fin XVe – début XVIe, habité jusqu’en 1755 par la famille Le Marquetel de Montfort.

Démantelé en partie au XIXe siècle, il tombe en ruine et disparaît sous la végétation.

En 1981, il est racheté par l’association des amis du château de Montfort qui entreprend de le restaurer par des chantiers de bénévoles et lui redonne vie : concerts, expositions, spectacles, fête médiévale, …

