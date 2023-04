Visite libre de la roseraie David Austin Château de Montfort, 16 septembre 2023, Remilly-sur-Lozon.

Visite libre de la roseraie David Austin 16 et 17 septembre Château de Montfort 2€, gratuit <18 ans, inclut visite du château, de la roseraie David Austin, des miniatures animées du village des années 1930, des exposants et artisans, espèces et chèques uniquement, animaux non admis.

ROSERAIE DAVID AUSTIN

Un lieu unique dans le département

Réalisée selon un tracé inspiré des jardins du XVIe siècle, ses 600 m² de rosiers anglais remontants mettent en valeur les vieilles pierres du château. Plus de 400 rosiers exhalent un parfum puissant qui rappelle celui des roses anciennes dont elles ont aussi l’apparence avec leur forme de chou aux nombreux pétales. Mais leur palette de couleurs est beaucoup plus étendue, notamment dans les tons jaune et abricot.

Château de Montfort Remilly-sur-Lozon, 50570 Remilly Les Marais Remilly-sur-Lozon 50570 Manche Normandie 06 49 32 94 27 Château fin xv° – début XV°, habité jusqu’en 1755 par la famille Le Marquetel de Montfort. Démantelé au xix° siècle, il tombe en ruine et disparaît sous la végétation. En 1981, il est racheté par l’association des amis du château de Montfort qui entreprend de le restaurer par des chantiers de bénévoles et lui redonne vie : concerts, expositions, spectacles, fête médiévale, … parking gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

