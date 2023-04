Visite libre du jardin du château de Montesson Château de Montesson Bais Catégories d’évènement: Bais

Visite libre du jardin du château de Montesson Château de Montesson, 17 septembre 2023, Bais. Visite libre du jardin du château de Montesson Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Château de Montesson Entrée libre Edifice dont la construction s’étale sur plusieurs époques : ancien logis seigneurial d’époque médiévale, châtelet d’entrée de la fin du 16ème siècle, logis du 17ème siècle. Pavillon d’entrée couvert d’une toiture à l’impériale.

Visite libre des jardins. Château de Montesson Montesson, 53160 Bais Bais 53160 Mayenne Pays de la Loire Edifice dont la construction s' étale sur plusieurs époques : ancien logis seigneurial d' époque médiévale, châtelet d' entrée de la fin du 16e siècle, logis du 17e siècle. Pavillon d' entrée couvert d' une toiture à l' impériale.

