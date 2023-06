OuVERTures / Le Baroque Nomade / Le songe de Merlin Château de Montecristo Le Port-Marly Le Port-Marly Catégories d’Évènement: Le Port-Marly

OuVERTures / Le Baroque Nomade / Le songe de Merlin
Dimanche 2 juillet, 15h00
Château de Montecristo
Le Port-Marly

Accès au musée payant (tarif plein 8€, tarif réduit 6€, gratuit pour les moins de 8 ans), concert inclus. Danse, voix, flûtes, percussions, musiques baroques, médiévales ou d'Afrique, du Moyen-Orient, et surtout improvisations collectives.

Merlin Nyakam, danse et voix

Carole Hémard, voix

Pierre Rigopoulos, percussions

J.C. Frisch, flûtes
Château de Montecristo
chateau de monte-cristo
Le Port-Marly 78560
Yvelines
Île-de-France
https://www.chateau-monte-cristo.com/main/presentation-chateau/

2023-07-02T15:00:00+02:00 – 2023-07-02T15:30:00+02:00

