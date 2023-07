Visite libre Château de Monteaux et moulin de Giesvres Monteaux, 16 septembre 2023, Monteaux.

Visite libre 16 et 17 septembre Château de Monteaux et moulin de Giesvres

Château des XVIe-XVIIIe siècles sur douves et rivière. Moulin en forme de pagode et Chapelle dans une ancienne tour. Visite libre des extérieurs: cour, parc, moulin et chapelle sont ouverts au public.

Château de Monteaux et moulin de Giesvres 53 rue de la Vallée 41150 Monteaux Monteaux 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Château construit du XVIe au XVIIIe siècles, sur douves et rivière. Moulin en forme de pagode chinoise, chapelle, et parc à l’anglaise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Ancienne carte postale DR