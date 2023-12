Visite guidée au Château de Montauban Château de Montauban Fontvieille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Fontvieille Visite guidée au Château de Montauban Château de Montauban Fontvieille, 27 décembre 2023, Fontvieille. Fontvieille Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 11:00:00

fin : 2023-12-27 12:30:00 Vous pensiez que le château de Montauban s’était endormi pour Noël ? Détrompez-vous ! A l’occasion des vacances de Noël, le musée vous ouvre ses portes pendant une matinée dans l’intimité d’une visite privée ! Sur réservation uniquement.

Parcourez les salles du château et découvrez ses collections : le XIXe siècle, Alphonse Daudet, l’archéologie médiévale.

Profitez de ces vacances pour faire, comme Daudet, une pause au cœur de ce « beau mois d’automne provençal près des pins ». Réservez vite !

Nombre de place limitée.



Réservation obligatoire, paiement sur place. EUR.

Château de Montauban Chemin de Montauban

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

