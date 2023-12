Randonnée au profit de l’association ‘Les Roses des Vents’ Château de Montauban Fontvieille, 4 décembre 2023, Fontvieille.

Fontvieille,Bouches-du-Rhône

l’Association Les Roses des Vents vous invite à venir partager un moment convivial lors d’une marche dans le colline de Fontvieille!.

2023-12-16 09:00:00 fin : 2023-12-16 11:30:00. EUR.

Château de Montauban Chemin de Montauban

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Association Les Roses des Vents invites you to come and share a friendly moment during a walk on the Fontvieille hill!

la Asociación Les Roses des Vents le invita a compartir un momento amistoso durante un paseo por la colina de Fontvieille

Der Verein Les Roses des Vents lädt Sie zu einer Wanderung in den Hügeln von Fontvieille ein, um einen geselligen Moment zu verbringen!

Mise à jour le 2023-12-01 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles