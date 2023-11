Visite guidé Automnal au Château de Montauban Château de Montauban Fontvieille, 3 novembre 2023, Fontvieille.

Fontvieille,Bouches-du-Rhône

Vous pensiez que le château de Montauban s’était endormi pour la saison hivernale ? Détrompez-vous ! A l’occasion des vacances d’automne, le musée vous ouvre ses portes dans l’intimité d’une visite privée !.

2023-11-03 10:00:00 fin : 2023-11-03 11:15:00. EUR.

Château de Montauban Chemin de Montauban

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Did you think the Château de Montauban had gone to sleep for the winter season? Think again! For the autumn holidays, the museum is opening its doors to you for a private visit!

¿Creía que el castillo de Montauban se había dormido durante el invierno? No lo piense más Para las vacaciones de otoño, el museo le abre sus puertas para una visita privada

Sie dachten, das Schloss Montauban sei für die Wintersaison eingeschlafen? Lassen Sie sich eines Besseren belehren! Anlässlich der Herbstferien öffnet das Museum seine Pforten für Sie in der Intimität einer privaten Besichtigung!

