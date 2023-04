Ouverture exceptionnelle du château ! Château de Montastruc, 16 septembre 2023, Lamonzie-Montastruc.

Ouverture exceptionnelle du château ! 16 et 17 septembre Château de Montastruc Gratuit. Entrée libre.

Demeure privée, Montastruc s’ouvre exceptionnellement aux visiteurs pour des visites guidées à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2023.

Les visites sont guidées par les propriétaires, assistés des bénévoles du club de lecture de Lamonzie-Montastruc.

Rendez-vous sur le site du château pour en découvrir plus sur son architecture et sa riche histoire !

Château de Montastruc Montastruc, 24 520 Lamonzie-Montastruc Lamonzie-Montastruc 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine http://www.montastruc.com [{« link »: « https://montastruc.com/ »}] Bâti sur un promontoire rocheux intégrant un très ancien site troglodytique de cluseaux, particulièrement utilisés au Ve siècle, le château de Montastruc présente un rare témoignage de plus de 1500 ans d’histoire. Ses remparts, dont des éléments datent du XIe siècle, protègent un manoir féodal des XIIIe et XVe siècles, complété par une extension début XVIIIe d’une grande élégance. Les écuries datent du XVIIe et le pigeonnier du XVIIIe siècle. Le château possède de beaux décors intérieurs des XIVe et XVIIIe siècles. Une Vénus/déesse de la terre (Ve siècle), et un renard saisissant une colombe (XVIe siècle) sont sculptés aux parois des cluseaux. Parc, cluseaux et bâtiments sont inscrits au titre des Monuments historiques dans leur intégralité. Parking dans un pré à 50m du portail et zones de parkings complémentaires dans le village de Lamonzie-Montastruc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Eric Sander