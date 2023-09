La Nuit des Châteaux Château de Montaner Montaner, 28 octobre 2023, Montaner.

Montaner,Pyrénées-Atlantiques

L’évènement national La nuit des châteaux revient au Château de Montaner.

Au programme, une murder party.

L’intrigue: un meurtre a été commis au château. Le buffet médiéval se transforme en une enquête grandeur nature dont vous seul pouvez dénouer l’intrigue. Explorez le château à la recherche d’indices, questionnez les protagonistes, le coupable est parmi vous…

Buffet médiéval sur place.

Information pratique: prévoir une lampe de poche ou lampe de téléphone portable..

2023-10-28 19:30:00 fin : 2023-10-28 23:00:00. EUR.

Château de Montaner MONTANER

Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The national event La nuit des châteaux returns to Château de Montaner.

The program includes a murder party.

The plot: a murder has been committed at the château. The medieval buffet is transformed into a life-size investigation that only you can unravel. Explore the castle in search of clues, question the protagonists, the culprit is among you…

Medieval buffet on site.

Practical information: bring a flashlight or cell phone light.

El acontecimiento nacional La nuit des châteaux vuelve al Château de Montaner.

El programa incluye una fiesta de asesinatos.

La trama: se ha cometido un asesinato en el castillo. El bufé medieval se transforma en una investigación a tamaño real que sólo usted puede resolver. Explore el castillo en busca de pistas, interrogue a los protagonistas, el culpable está entre ustedes…

Buffet medieval in situ.

Información práctica: traiga una linterna o la luz de un teléfono móvil.

Die nationale Veranstaltung La nuit des châteaux (Die Nacht der Schlösser) kehrt zum Château de Montaner zurück.

Auf dem Programm steht eine Murder-Party.

Die Handlung: Im Schloss wurde ein Mord begangen. Das mittelalterliche Buffet verwandelt sich in eine lebensgroße Ermittlung, die nur Sie lösen können. Erkunden Sie das Schloss auf der Suche nach Hinweisen, befragen Sie die Protagonisten, der Täter ist unter Ihnen…

Mittelalterliches Buffet vor Ort.

Praktische Informationen: Taschenlampe oder Handy-Lampe mitbringen.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65