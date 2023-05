Atelier artisanat et campement viking Château de Montaner, 21 octobre 2023, Montaner.

Montaner,Pyrénées-Atlantiques

L’arrivée de l’hiver s’accompagne de l’installation d’une troupe de vikings. Le Clan Solskirnir investit la cour du château et vous ouvre l’accès à son campement pour y découvrir : des ateliers d’artisanat variés, des jeux typiques, des démonstrations de force. Tout au long du weekend les guerriers s’affrontent dans des duels et des mêlées terribles… Venez donc découvrir les facettes de la culture scandinave pendant l’ère viking..

2023-10-21 à 10:00:00 ; fin : 2023-10-22 18:00:00. EUR.

Château de Montaner MONTANER

Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The arrival of winter is accompanied by the installation of a troop of Vikings. The Solskirnir Clan takes over the castle’s courtyard and gives you access to their camp to discover: various craft workshops, typical games, demonstrations of strength. Throughout the weekend, the warriors will clash in duels and terrible melees… Come and discover the facets of Scandinavian culture during the Viking era.

Con la llegada del invierno llega también una tropa de vikingos. El Clan Solskirnir toma el patio del castillo y te da acceso a su campamento, donde podrás descubrir diversos talleres de artesanía, juegos típicos y demostraciones de fuerza. Durante todo el fin de semana, los guerreros se batirán en duelos y terribles melés.. Venga a descubrir las facetas de la cultura escandinava durante la época vikinga.

Die Ankunft des Winters wird von der Ansiedlung einer Wikingertruppe begleitet. Der Clan Solskirnir erobert den Schlosshof und öffnet Ihnen den Zugang zu seinem Lager, wo Sie Folgendes entdecken können: verschiedene Handwerkswerkstätten, typische Spiele und Kraftdemonstrationen. Das ganze Wochenende über treten die Krieger in Duellen und schrecklichen Handgemengen gegeneinander an… Entdecken Sie also die Facetten der skandinavischen Kultur während der Wikingerzeit.

