Les week-ends médiévaux – Au cœur du XIVème siècle Château de Montaner, 19 août 2023, Montaner.

Montaner,Pyrénées-Atlantiques

Lors d’un week-end médiéval, traversez l’histoire et remontez au temps de Gaston Fébus, prince des Pyrénées et seigneur du château de Montaner.

Au programme : une immersion au Moyen-Age avec de l’artisanat, des combats et des animations ludiques autour de la vie quotidienne médiévale.

Les 26 et 27 août, ce sont les troupes et artisans suivants qui vous accueilleront :

Commanderie de Pyrène : héraldique, campement et combats

Franck Danyel : barbier, arracheur de dents

Serge Cladérès : luthier.

2023-08-19 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-20 12:30:00. EUR.

Château de Montaner Costa Fébus

Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Take a trip back in time to Gaston Fébus, prince of the Pyrenees and lord of Montaner castle.

On the program: an immersion in the Middle Ages, with crafts, combat and fun activities based on medieval daily life.

On August 26 and 27, the following troupes and craftsmen will welcome you:

Commanderie de Pyrène: heraldry, encampment and combat

Franck Danyel: barber, tooth puller

Serge Cladérès: luthier

Viaje en el tiempo hasta la época de Gastón Fébus, príncipe de los Pirineos y señor del castillo de Montaner.

En el programa: una inmersión en la Edad Media con manualidades, batallas y actividades lúdicas basadas en la vida cotidiana medieval.

Los días 26 y 27 de agosto, las siguientes comparsas y artesanos le darán la bienvenida:

Commanderie de Pyrène: heráldica, campamento y combate

Franck Danyel: barbero, sacamuelas

Serge Cladérès: fabricante de violines

An einem mittelalterlichen Wochenende können Sie die Geschichte durchqueren und in die Zeit von Gaston Febus, Prinz der Pyrenäen und Herr des Schlosses von Montaner, zurückreisen.

Auf dem Programm steht das Eintauchen ins Mittelalter mit Handwerk, Kämpfen und spielerischen Animationen rund um das mittelalterliche Alltagsleben.

Am 26. und 27. August werden Sie von den folgenden Truppen und Handwerkern empfangen:

Commanderie de Pyrène: Heraldik, Lager und Kämpfe

Franck Danyel: Barbier, Zahnzieher

Serge Cladérès: Geigenbauer

