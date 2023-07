La nuit des châteaux Chateau de Montaner Montaner Catégories d’Évènement: Montaner

Pyrénées-Atlantiques La nuit des châteaux Chateau de Montaner Montaner, 28 octobre 2023, Montaner. La nuit des châteaux Samedi 28 octobre, 19h30 Chateau de Montaner Tarif adulte 25€ (repas + enquête). Réservation obligatoire sur www.dartngo.fr (pas de réservation sur place). Buffet médiéval – Murder Party

Un meurtre a été commis au château. Le buffet médiéval se transforme en une enquête grandeur nature dont vous seul pouvez dénouer l’intrigue. Explorez le château à la recherche d’indices, questionnez les protagonistes, le coupable est parmi vous… Chateau de Montaner chateau de montaner, 64 460 montaner Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.59.81.98.29 »}, {« type »: « email », « value »: « chateau.montaner@adour-madiran.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T19:30:00+02:00 – 2023-10-28T23:59:00+02:00

2023-10-28T19:30:00+02:00 – 2023-10-28T23:59:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Montaner, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Chateau de Montaner Adresse chateau de montaner, 64 460 montaner Ville Montaner Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Chateau de Montaner Montaner

Chateau de Montaner Montaner Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montaner/