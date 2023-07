Campement viking Chateau de Montaner Montaner Catégories d’Évènement: Montaner

Pyrénées-Atlantiques Campement viking Chateau de Montaner Montaner, 21 octobre 2023, Montaner. Campement viking 21 et 22 octobre Chateau de Montaner Tarif d’entrée habituel Le Clan Solskirnir investit la cour du château et vous ouvre l’accès à leur campement pour y découvrir : des ateliers d’artisanat variés, des jeux typiques, des démonstrations de force. Tout au long du week-end les guerriers s’affrontent dans des duels et des mêlées terribles… Venez donc découvrir les facettes de la culture scandinave pendant l’ère viking. Chateau de Montaner chateau de montaner, 64 460 montaner Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.59.81.98.29 »}, {« type »: « email », « value »: « chateau.montaner@adour-madiran.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:30:00+02:00

