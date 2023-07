Journées Européennes du Patrimoine Chateau de Montaner Montaner Catégories d’Évènement: Montaner

Journées Européennes du Patrimoine
16 et 17 septembre
Chateau de Montaner

Pour ces journées là, l'accès au campement viking est gratuit, la visite du donjon est payante au tarif habituel.

Pour les JEP, la troupe Nordvegir installe son campement viking dans la cour du château : artisanat et jeux vikings traditionnels, forge, démonstration de combats… Les visiteurs pourront également se glisser dans l'équipement d'un vrai viking !

Chateau de Montaner
chateau de montaner, 64 460 montaner
Montaner 64460
Pyrénées-Atlantiques
Nouvelle-Aquitaine

05.59.81.98.29
chateau.montaner@adour-madiran.fr

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

