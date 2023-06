Journées Européennes de l’Archéologie Chateau de Montaner Montaner Montaner Catégories d’Évènement: Montaner

Pyrénées-Atlantiques Journées Européennes de l’Archéologie Chateau de Montaner Montaner, 17 juin 2023, Montaner. Journées Européennes de l’Archéologie 17 et 18 juin Chateau de Montaner Entrée gratuite. A l’occasion des JEA, l’archéologie s’invite au château de Montaner.

Découvrez… L’histoire de l’archéologie au travers d’une exposition riche, s’appuyant sur les recherches scientifiques de sites archéologiques locaux.

Apprenez… La fouille avec outils dans deux modules. Samedi l’époque préhistorique sera mise en avant et dimanche sera consacré à l’époque médiévale.

Etudiez… Le remontage de céramiques anciennes et l’identification du mobilier archéologique. Chateau de Montaner chateau de montaner, 64 460 montaner Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.59.81.98.29 »}, {« type »: « email », « value »: « chateau.montaner@adour-madiran.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T10:00:00+02:00 – 2023-06-17T12:30:00+02:00

2023-06-18T14:00:00+02:00 – 2023-06-18T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Montaner, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Chateau de Montaner Adresse chateau de montaner, 64 460 montaner Ville Montaner Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Chateau de Montaner Montaner

Chateau de Montaner Montaner Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montaner/

Journées Européennes de l’Archéologie Chateau de Montaner Montaner 2023-06-17 was last modified: by Journées Européennes de l’Archéologie Chateau de Montaner Montaner Chateau de Montaner Montaner 17 juin 2023