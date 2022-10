Halloween au château de Motaner Chateau de Montaner Montaner Catégories d’évènement: Montaner

Halloween au château de Motaner
Dimanche 30 octobre, 15h00
Chateau de Montaner

Tarif : enfant : 4€ – Adulte : 2 €

Chasse aux monstres
Parcourez le château à la recherche d'indices

Tarif : enfant : 4€ – Adulte : 2 €

Animations ouvertes aux enfants de 4 à 12 ans

⚠️ Places limitées

05 59 81 98 29

2022-10-30T15:00:00+01:00

