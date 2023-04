Découvrez le charme d’une demeure renaissance en Quercy Château de Montal, 16 septembre 2023, Saint-Jean-Lespinasse.

Découvrez le charme d’une demeure renaissance en Quercy 16 et 17 septembre Château de Montal Gratuit. Entrée libre. Derniers accès sur site à 11h45 et 16h45.

Découvrez librement ce joyau de la Renaissance, orné d’un escalier monumental sculpté, de portraits sur la façade sur cour et de sa collection d’objets d’art.

Château de Montal Château de Montal, 46400 Saint-Jean-Lespinasse Saint-Jean-Lespinasse 46400 Lot Occitanie 05 65 38 13 72 http://www.monuments-nationaux.fr Construit entre 1519 et 1534 par Jeanne de Balzac, dame de Montal, ce château représente parfaitement l’élégance de la première Renaissance. Exceptionnel pour son décor sculpté mais abandonné à la Révolution et transformé en ferme, il est finalement restauré et meublé en mobilier de l’époque par le mécène Maurice Fenaille entre 1908 et 1913. Depuis Figeac, N140 puis D940 direction Saint-Céré. Depuis Brive A20 puis D703 direction Saint-Céré et D30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Mossot – sous licence Wikimedia Commons