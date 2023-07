Spectacle – Gloria par l’Art Osé – Festival Encore les beaux jours Château de Montagu Marcoussis Catégories d’Évènement: Essonne

Spectacle – Gloria par l'Art Osé – Festival Encore les beaux jours
Dimanche 17 septembre, 11h00
Château de Montagu
Accès libre et gratuit
Gloria

ma princesse intérieure

Comédie tragique « J’ai un rêve. Je rêve d’être enlevée sur scène. Pas être dégagée de la scène, non, être enlevée comme une princesse. L’idée c’est que je vous touche au point que l’émotion vous monte, vous soulève, vous amène jusqu’à moi et vous pousse à m’enlever. C’est dit, j’ai besoin de vous. Je préfère vous avertir tout de suite, le reste n’est que gesticulations. » Gloria Rendez vous au Château de Montagu de Marcoussis

Accès par le Parking au Parc des Célestins

Le spectacle sera suivi d’un pique-nique dans le Parc du Château pour celles et ceux qui le souhaitent, apportez votre pique-nique ! Ce spectacle est présenté dans le cadre du festival Encore les beaux jours, spectacles vivants en lieux insolites et patrimoniaux, organisé par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay et coordonné par Animakt. La suite du programme ici :

www.paris-saclay.com ou là Tou.te.s à vélo !

Château de Montagu
53, avenue Massenat Deroche
Marcoussis 91460
0674406636
https://associationhistoriquemarcoussis.fr
https://www.facebook.com/chateaumontagu
Les vestiges du château de Montagu sont entretenus et restaurés par l'Association Historique de Marcoussis. des fouilles en cours permettent de mieux comprendre le site. le projet de restauration de la tour Henri IV est sur de bonnes voies
Accès via RER B puis bus

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

Détails
Château de Montagu
53, avenue Massenat Deroche
Marcoussis 91460

