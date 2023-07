Visite du château de Montagu Château de Montagu Marcoussis Catégories d’Évènement: Essonne

Marcoussis Visite du château de Montagu Château de Montagu Marcoussis, 16 septembre 2023, Marcoussis. Visite du château de Montagu 16 et 17 septembre Château de Montagu Venez découvrir les travaux réalisés sur la tour Henri IV. (Celle-ci ne sera pas encore accessible aux étages)

Lors de la visite du site, découvrez aussi les travaux réalisés cet été : restauration de la contrescarpe, fouilles…

la visite commentée vous fera découvrir l’histoire de ce lieu remarquable. Château de Montagu 53, avenue Massenat Deroche Marcoussis 91460 Marcoussis Marcoussis 91460 Essonne Île-de-France 0674406636 https://associationhistoriquemarcoussis.fr https://www.facebook.com/chateaumontagu Les vestiges du château de Montagu sont entretenus et restaurés par l’Association Historique de Marcoussis. des fouilles en cours permettent de mieux comprendre le site. le projet de restauration de la tour Henri IV est sur de bonnes voies Accès via RER B puis bus Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

