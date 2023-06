Le château de Mons en Armagnac : une oasis au cœur des vignes gasconnes Château de Mons Caussens, 15 septembre 2023, Caussens.

Entouré de ses vignes, dans la région de l’Armagnac, à proximité de sites touristiques renommés tels que la collégiale de La Romieu ou l’abbaye de Flaran, l’hôtel restaurant du château de Mons en Armagnac est l’endroit idéal pour profiter de votre séjour dans le Gers.

Construit en 1285 par Édouard Ier d’Angleterre, le château a traversé les siècles et conserve encore aujourd’hui le charme des grandes demeures gasconnes. Avec ses quatre corps de bâtiment, la cour principale mène aux chambres situées aux étages, au restaurant Vinea Nova et a une boutique proposant des produits locaux. À l’arrière, une vaste terrasse surplombe les 33 hectares de vignoble et conduit au parc arboré.

Venez découvrir ou redécouvrir ce lieu réputé dans la région pour son ancien centre de formation et ses colonies de vacances. Les nouveaux hôtes seront heureux de vous accueillir et de vous faire visiter le château et ses dépendances.

Château de Mons Route de Lectoure, 32100 Caussens Caussens 32100 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 68 46 18 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateaumons.com »}]

Au cours de la guerre de Cent Ans, le château fut détruit, mais il fut reconstruit à l’époque de la Renaissance, sur les ruines existantes.

Après avoir été propriété de plusieurs familles, dont les comtes du Bouzet, le château fut finalement vendu à la chambre d’agriculture du Gers en 1963.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Jérome Narbonne