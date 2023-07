Jazz : « Two Hands for Mc Coy » Château de Monlet Monlet, 29 juillet 2023, Monlet.

Monlet,Haute-Loire

Concert Gérard Pouzet « Two Hands for Mc Coy »

Entrée concert et cocktail à 15 euros..

2023-07-29 20:30:00 fin : 2023-07-29 . .

Château de Monlet

Monlet 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Gérard Pouzet « Two Hands for Mc Coy » concert

Admission and cocktail at 15 euros.

Concierto « Dos manos para Mc Coy » de Gérard Pouzet

Entrada para el concierto y el cóctel a 15 euros.

Konzert Gérard Pouzet « Two Hands for Mc Coy »

Eintritt Konzert und Cocktail 15 Euro.

