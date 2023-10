Mongenan sacre le printemps Château de Mongenan Portets, 15 octobre 2023, Portets.

Portets,Gironde

Changement de casquette ! Florence Mothe se souviendra, qu’elle fut durant près de trente ans vice-présidente du Syndicat National de la Critique dramatique et musicale, élue par ses confrères à un fauteuil particulièrement prestigieux qui avait été celui de Léon Blum et de Bernard Gavoty, pour évoquer dans sa conférence hebdomadaire dédiée jusqu’en décembre aux Années Folles, l’une des plus grandes œuvres du XX° siècle : Le Sacre du Printemps d’Igor Stravinsky et l’incroyable bataille entoura sa création.

Imaginez l’atmosphère parfumée et élégante du Tout-Paris dans cette soirée de mai 1913, quand le rideau s’ouvrit sur les Ballets Russes amenés en France par Serge de Diaghilev, et sur la première du Sacre du Printemps..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

Château de Mongenan

Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Changing hats! Florence Mothe will remember that, for almost thirty years, she was vice-president of the Syndicat National de la Critique dramatique et musicale, elected by her colleagues to a particularly prestigious chair that had once belonged to Léon Blum and Bernard Gavoty, to evoke in her weekly lecture dedicated until December to the Années Folles, one of the greatest works of the 20th century: Igor Stravinsky?s Le Sacre du Printemps and the incredible battle surrounding its creation.

Imagine the perfumed, elegant atmosphere of Paris on that May evening in 1913, when the curtain opened on the Ballets Russes, brought to France by Serge de Diaghilev, and the premiere of Le Sacre du Printemps.

¡Un cambio de sombrero! Florence Mothe recordará que durante casi treinta años fue vicepresidenta del Sindicato Nacional de la Crítica Dramática y Musical, elegida por sus colegas para ocupar un sillón especialmente prestigioso que antaño había pertenecido a Léon Blum y Bernard Gavoty, para evocar en su conferencia semanal dedicada hasta diciembre a los locos años veinte una de las obras más grandes del siglo XX: La Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky y la increíble batalla que rodeó su creación.

Imagine la atmósfera perfumada y elegante de París aquella noche de mayo de 1913, cuando se abrió el telón de los Ballets Rusos, traídos a Francia por Serge de Diaghilev, y el estreno de La consagración de la primavera.

Wechsel der Kappe! Florence Mothe wird sich daran erinnern, dass sie fast dreißig Jahre lang Vizepräsidentin des Syndicat National de la Critique dramatique et musicale war und von ihren Kollegen auf einen besonders prestigeträchtigen Stuhl gewählt wurde, auf dem schon Léon Blum und Bernard Gavoty gesessen hatten, um in ihrer wöchentlichen Konferenz, die bis Dezember den Années Folles gewidmet war, über eines der größten Werke des 20. Jahrhunderts zu sprechen: Le Sacre du Printemps von Igor Strawinsky und den unglaublichen Kampf um seine Entstehung.

Stellen Sie sich die duftende und elegante Atmosphäre von Tout-Paris an diesem Abend im Mai 1913 vor, als sich der Vorhang für die von Serge de Diaghilev nach Frankreich gebrachten Ballets Russes und die Uraufführung von Le Sacre du Printemps öffnete.

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Cadillac-Podensac